Edifici bellissimi e antichi, palazzi enormi e misteriosi in cui gallerie d’arte convivono con le famiglie popolari, corridoi dove turisti statunitensi e francesi abitano a poche porte dai migranti della zona a ridosso della stazione. È un patrimonio che ogni volta stupisce, quello dell’area di Porta Capuana. La piazza, riconsegnata ai cittadini a maggio 2023 dopo anni di lavori Unesco, stenta però a trovare un equilibrio tra le sue due anime, tra le sue due vocazioni all’accoglienza, quella turistica (con il prestigioso Hotel Caracciolo) e quella dei migranti (questi vicoli sono la casa partenopea delle comunità ucraine, georgiane, asiatiche e del nord Africa).

Fragili e tossicodipendenti, qui, occupano gli stessi spazi delle strutture culturali come la Fondazione Made in Cloister, l’associazione presieduta da Davide De Blasio, che ha ospitato un brindisi per i referenti della recente riunione napoletana dell’Unesco di fine novembre. Ed è proprio a Made in Cloister che il Comune ha affidato la gestione di piazza Enrico De Nicola. La firma c’è già stata. All’orizzonte, una collaborazione tra associazioni e una cooperativa con i residenti, per mantenere alto il decoro, prezioso, di una piazza altrettanto preziosa.

I dettagli dell’operazione andranno definiti nei prossimi giorni. Ma la linea dell’amministrazione Manfredi sembra chiara: così come piazza Garibaldi, nelle scorse ore, è stata affidata a Dedalus e altre associazioni impegnate nel sociale, piazza De Nicola, cuore di Porta Capuana, sarà gestita da Made in Cloister, dove fino al 27 gennaio è allestita la prima mostra partenopea dei dipinti di Ara Stark.

La stessa Dedalus, non a caso, ha la sede proprio a pochi passi dall’Arco Trionfale di fine ’400, una delle prime porte della città. «Nei giorni scorsi è stata firmata la convenzione tra il Comune e la Fondazione Made in Cloister per l’affidamento di piazza Enrico De Nicola - spiega De Blasio - tra la nostra sede, la chiesa di Santa Caterina e l’ingresso del Lanificio. Completati i lavori Unesco, è nata la necessità di gestire lo spazio per mantenerne la pulizia e il decoro. Abbiamo aderito con grande piacere all’operazione, perché l’affidamento di spazi pubblici a privati serve a non perdere l’essenza della riqualificazione del patrimonio successiva agli interventi. È una soluzione importante, che a Napoli si sta diffondendo sempre di più». Ma cosa prevede, di fatto, l’affidamento?

«La convenzione prevede che la Fondazione si faccia carico di una serie di servizi - prosegue De Blasio - Per esempio, la pulizia. Poi dell’obiettivo di evitare che la piazza, liberata dai lavori, diventi un parcheggio a cielo aperto, vista la carenza di posti auto in zona. Questo secondo aspetto, in particolare, farà parte di un lavoro di sensibilizzazione che porteremo avanti sulla comunità e con i residenti, per evitare che si ritorni all’abbrutimento della zona». L’area davanti alla Porta, dove i lavori sono iniziati circa 6 anni fa, è ancora in parte cantierizzata.

La firma è un passo importante nell’ottica della ricerca di un equilibrio di chimica sociale tra la cura del patrimonio culturale e la vita quotidiana della città: dimensioni che a Napoli, nel bene e nel male, sconfinano continuamente una nell’altra. Porta Capuana ha una storia preziosa, ma anche un presente pieno.

«La sfida è proprio questa - prosegue De Blasio - Cioè quella di lavorare, a medio termine, sulla comunità e sui residenti per fare in modo che passi il seguente concetto: la bellezza della piazza arricchisce la vita di tutti». Ecco perché coinvolgere gli abitanti presenti nella cura del passato, attraverso una cooperativa, potrebbe sciogliere un nodo cruciale. «Nel concreto, per la pulizia, realizzeremo una cooperativa in cui saranno coinvolti i residenti della zona - aggiunge il presidente di Made in Cloister - Ci occuperemo anche di organizzare iniziative culturali. Speriamo nel supporto dei vigili urbani. Siamo noi ad aver firmato la convenzione, ma coinvolgeremo naturalmente nella manutenzione le associazioni e gli attori del territorio, come la chiesa di Santa Caterina, con padre Carmine Amore, il Lanificio e il relativo condominio, probabilmente l’Hotel Caracciolo e l’associazione Est(ra)Moenia (coinvolta anche nell’affidamento di piazza Garibaldi ndr) che si occupa della riqualificazione della zona orientale di Napoli, con sguardo anche al centro storico, che da qui non è affatto distante». Già, Porta Capuana, a due passi dai Decumani, merita più di quanto raccoglie. E chissà che la formula dell’affidamento non possa giovare anche in piazza Mercato, un’altra zona stupefacente che stenta a decollare dopo i lavori Unesco.