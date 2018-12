CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 17 Dicembre 2018, 08:33

Liberata dai cantieri, ripavimentata, senza - per ora - gli abusivi che vendono pezze e borsame di dubbia qualità, Piazza San Francesco, o meglio Porta Capuana, ritrova molto del suo antico splendore. La scommessa è fare in modo che la fruizione di questo posto - che ha una valenza storica enorme - non ne depauperi il restyling. Un restauro arrivato grazie al progetto Unesco in quanto il centro storico di Napoli è patrimonio dell'umanità.Gli assessori Carmine Piscopo e Mario Calabrese, rispettivamente con delega all'Urbanistica e alle Infrastrutture hanno curato da vicino i lavori. Al netto della bellezza del sito - che torna a essere una agorà di primarie rilevanza per i napoletani - il tema di queste ore è come preservare la piazza d usi impropri, vale a dire evitare che diventi un mercato degli abusivi.La Piazza da oggi viene consegnata alla Municipalità e riaperta alla città, «è frutto di un notevole impegno e di collaborazione istituzionale volti alla valorizzazione del nostro patrimonio storico-artistico»