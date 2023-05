Napoli, 48enne aggredito a Porta Nolana: è in pericolo di vita

Aggredito con calci e pugni, un 48enne del Marocco è in osservazione all'ospedale del Mare di Napoli per un trauma cranico ed è in pericolo di vita. L'uomo è giunto al pronto soccorso dell'ospedale in codice rosso poco prima della mezzanotte.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione Napoli-Barra. Da una prima sommaria ricostruzione, pare che poco prima il 48enne del Marocco, mentre era a Porta Nolana, sarebbe stato aggredito con calci e pugni da ignoti. Non è chiaro il motivo né quanti fossero gli aggressori.

Il 48enne ha riportato un trauma cranico ed è in pericolo di vita. Indagini in corso dei carabinieri.