Napoli, a Porta Nolana rapinatore fermato dopo aver ferito un cittadino

Stanotte gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in via Carmignano per la segnalazione di una persona con ferite da taglio. I poliziotti, giunti sul posto, hanno notato un uomo che, alla loro vista, si è dato alla fuga in direzione di Porta Nolana ma è stato raggiunto e, non senza difficoltà, bloccato.

In quei frangenti gli operatori sono stati avvicinati dalla persona ferita la quale ha raccontato che, poco prima, il malvivente aveva tentato di rapinarla del cellulare e del denaro minacciandola con un coltello con il quale l’aveva poi ferita alla gamba. M.R., 35enne marocchino con precedenti di polizia e irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato per tentata rapina, lesioni personali e resistenza a Pubblico Ufficiale, nonché denunciato per inottemperanza all’ordine di allontanamento dal territorio dello Stato del Questore di Potenza emesso il 26 aprile 2019.