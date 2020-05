Napoli, Porta Nolana tra sicurezza e illegalità: «Quando vanno via i vigili torna il caos»

Paradiso di mattina ed inferno di notte. Le facce di Porta Nolana sono due, come le torri che dominano la piazza. Uno slargo, ai limiti del corso Garibaldi, che da anni è al centro di episodi di violenza e degrado. Dai mercatini della monnezza”alle risse tra extracomunitari, al commercio illecito di biciclette. Un vero centro dell'illegalità che oggi però, almeno nelle prime ore del mattino, sembra aver cambiato volto.

«Da quando c'è il presidio della Polizia Locale – commentano i cittadini – tutto funziona bene e le strade sono sicure. La piazza torna a vivere e le persone camminano in strada senza nessun timore. Anche i commercianti beneficiano di questa vigilanza che invoglia la gente a fare compere. Ma dopo poco cambia tutto. Quando la municipale va via, Porta Nolana cade nel terrore». Tutto accade quando gli uomini diretti dal maresciallo Maurizio Zobel, ormai riferimento dei commercianti e dei residenti del quartiere, lasciano lo slargo alla fine del turno di lavoro.



Ultimo aggiornamento: 16:27

«Da quel momento – continuano i cittadini – il caos e l'illegalità tornano ad occupare le strade ed i vicoli della zona. Dal pomeriggio alla sera in quest'area èNonostante i nostri appelli e le nostre richieste non è stato fatto nulla per aumentare la vigilanza. Sarebbero necessari altri uomini in supporto alle squadre della Polizia Locale che da sole non riescono a fare fronte a tutti i problemi. Porta Nolana non può essere abbandonata a se stessa. Anche noi abbiamo il diritto di vivere in un posto sicuro e lontano da ogni genere di pericolo».