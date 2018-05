Domenica 27 Maggio 2018, 17:46 - Ultimo aggiornamento: 27-05-2018 17:46

Il dispositivo sicurezza per Porta Nolana la domenica non funziona. Nonostante sia calendarizzato un pattugliamento interforze anche di domenica, puntualmente le strade sono scoperte di controllo e diventano preda di abusivi e ricettattori che costringono in casa i residenti. A raccogliere le istanze dei cittadini è il consigliere della II municipalità Luigi Petroli che ribadisce l'esigenza di un intervento costante: «Nel weekend Porta Nolana è terra di nessuno. I marciapiedi sono ricoperti da merce presa dai cassonetti dell'immondizia e da merce ricettata. Si assiste a risse sanguinose che costringono i residenti a chiudersi in casa in un giorno in cui il resto della città vive nel relax. Serve un intervento deciso di prefetto, questore e sindaco. Non ce la facciamo più».