Napoli, Porta Nolana: trovato in possesso di 3 cellulari e oltre 1000 euro: denunciato

Gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato sono intervenuti in piazza Nolana per la segnalazione di un furto.

I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati da una donna la quale ha raccontato che, poco prima, era stata derubata del telefono cellulare in piazza Garibaldi da una persona a bordo di uno scooter, e, grazie al segnale GPS, era riuscita a localizzare il suo dispositivo in piazza Nolana.

Gli operatori, dopo aver raggiunto il luogo indicato, hanno notato due uomini che, alla loro vista, si sono dati alla fuga ma uno di essi è stato bloccato mentre l’altro è riuscito a far perdere le proprie tracce.

L’uomo, un 23enne tunisino con precedenti di polizia, è stato trovato in possesso di 3 cellulari e 1280 euro di cui non ha saputo giustificare la provenienza ed è stato denunciato per ricettazione.