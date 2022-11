Napoli, incastrato dal gps dello smartphone rubato: fermato 37enne indiano per ricettazione

Venerdì mattina i falchi della squadra mobile sono intervenuti in via Savarese dove una donna, tramite un’applicazione, era riuscita a localizzare il proprio smartphone rubato. I poliziotti, giunti sul posto, hanno notato nei pressi di un palazzo un uomo che, alla loro vista, ha tentato la fuga nascondendosi in un terraneo ma è stato bloccato e trovato in possesso di due cellulari, di cui uno provento di furto; inoltre, i poliziotti hanno effettuato un controllo nel terranno dove hanno rinvenuto altri tre telefoni, di cui uno con una scheda sim risultata rubata ed un altro, collegato ad un pc portatile ed in fase di reset, corrispondente a quello segnalato dalla donna.

Un 37enne indiano, con precedenti di polizia e irregolare sul territorio nazionale, è stato sottoposto a fermo di P.G. per ricettazione che ieri è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria.