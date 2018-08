Torna la gang degli pneumatici: ladri di ruote in azione nel Napoletano

Mercoledì 22 Agosto 2018, 09:53

PORTICI - Torna in azione la gang degli pneumatici: furti di ruote e cerchioni sono stati registrati in viale Ascione e in diverse traverse del centro storico di Portici. I ladri prendono di mira auto nuove e di grossa cilindrata, in particolare modelli molto commerciali le cui ruote e i cui cerchioni possono essere facilmente piazzati sul mercato nero della ricettazione.A dare la notizia dei raid sono state proprio le vittime che hanno scattato alcune foto delle vetture vandalizzate e le hanno postate su Facebook come denuncia: «La banda degli pneumatici colpisce ancora: stavolta hanno ripulito un'auto in viale Ascione. Occhio a chi tiene le macchine in strada, sorvegliatele spesso e prendete precauzioni».Tantissimi i commenti sul web agli scatti che mostrano le vetture senza pneumatici. In particolare, ad una utilitaria rossa parcheggiata lungo viale Ascione sono state smontate e rubate le quattro ruote: al loro posto i ladri hanno posizionato un mattone. «Non c'è videosorveglianza, non ci sono controlli - sostengono gli abitanti - Servono le telecamere».