Lunedì 15 Ottobre 2018, 15:09

Questa mattina gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Portici Ercolano hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale di Napoli su richiesta della locale Procura nei confronti di Francesco Sannino, 44enne napoletano, già detenuto, Giovanni Esposito Urgo Gigante, 28enne napoletano, e Gennaro D'Amico, 23 anni napoletano, perché gravemente indiziati dei i reati di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente commessi a Portici, Napoli ed Ercolano sino al luglio 2018.Le misure cautelari sono frutto di un'attività d’indagine iniziata nel mese di maggio, quando il 44enne fu arrestato, insieme a un’altra persona, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e il sequestro di oltre un chilogrammo tra hashish e marijuana.Nell'ambito delle indagini si palesava man mano l'esistenza di un vero e proprio sistema piramidale, che vedeva all'apice il 23enne. Le perquisizioni eseguite all'atto dell'esecuzione delle ordinanze hanno consentito di rinvenire e sequestrare nel bar gestito da D'Amico, a Napoli, 27 grammi di marijuana, mentre a casa dell'Esposito, a Portici, due dosi di cocaina e circa euro 20mila euro in contanti.Gli arrestati dopo le formalità di rito sono stati portati a Poggioreale a disposizione dell'autorità giudiziariaInoltre nella vicina via Bernardino Martirano, in uno scooter chiuso a chiave e parcheggiato all'interno di autorimessa, i poliziotti del commissariato, aiutati dal reparto Cinofili con i cani "Pocho" (Jack Russel) e "Dorian" (Pastore Tedesco), hanno rinvenuto e sequestrato nel sottosella circa 3 chili di cocaina, una pistola semiautomatica PK380 con matricola abrasa nonché numerose munizioni. Proseguono le indagini della Polizia di Stato per individuare i soggetti nella cui disponibilità era il materiale sequestrato.