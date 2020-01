Notte di terrore a Portici. Intorno alle 2,25 una bomba carta è esplosa in via Casaconte, a poche centinaia di metri da piazza San Ciro. L'ordigno ha danneggiato il portone d'ingresso di una palazzina di due piani nella quale vive un noto pregiudicato ritenuto legato al clan Vollaro.

La strada è stata chiusa al traffico per diverse ore. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno proceduto alla messa in sicurezza della struttura. Sul caso indaga la polizia di Stato del commissariato Portici-Ercolano. Gli investigatori non escludono nessuna pista. Nemmeno quella di una possibile vendetta da inquadrare nell'ambito della guerra in corso tra i Vollaro e il clan Mazzarella.

Ultimo aggiornamento: 10:00

