Non si ferma all'alt della polizia e investe un agente: 33enne arrestato dopo un inseguimento nel Napoletano

Giovedì 22 Agosto 2019, 15:42

Non si ferma all'alt e, durante l'inseguimento, investe un agente della polizia di Stato, danneggia alcune auto e una Volante: per questo motivo un uomo di 33anni N.L. già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dagli agenti del reparto prevenzione crimine Campania.L'episodio è accaduto nella tarda serata di ieri a Portici nel corso di un servizio di controllo del territorio. A piazza San Ciro gli agenti hanno intimato l'alt all'auto guidata dal 33enne il quale però è fuggito verso via Libertà. Durante l'inseguimento, secondo quanto si è appreso, l'uomo ha investito un agente e danneggiato alcune vetture e una Volante della polizia.Al termine dell'inseguimento è stato bloccato e arrestato anche grazie all'ausilio di una pattuglia dei carabinieri della locale stazione e dovrà ora difendersi dall'accusa di resistenza, violenza aggravata, lesioni personali, danneggiamento aggravato dei beni dello Stato, guida senza patente e oltraggio a pubblico ufficiale.Per alcuni agenti e un carabiniere si sono rese necessarie le cure mediche.