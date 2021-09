Portici, arrestato pusher 59enne: scoperto con 12 grammi di hashish

Arrestato per detenzione di droga ai fini di spaccio, M.P., 59enne già noto alle forze dell'ordine, ora è ai domiciliari, in attesa di giudizio.



L'uomo è stato trovato in possesso di 12,8 grammi di hashish ma nella sua abitazione erano nascosti ancora cinque panetti della stessa sostanza, del peso complessivo di 253 grammi.

I carabinieri hanno arrestato l'uomo presso la stazione di Portici ed hanno anche denununciato per porto abusivo di armi un 46enne che era con lui, il quale possedeva un coltello intriso di droga.