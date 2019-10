Pubblicità choc a Napoli, la chiesa fa cancellare tatuaggio col mitra

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 1 Ottobre 2019, 23:00 - Ultimo aggiornamento: 01-10-2019 23:08

Kalashnikov o non kalashnikov. È stata una lunga diatriba quella che ha visto protagonisti i referenti di Evolver, nuova linea che si rivolge ad un pubblico maschile dai venti ai quarant’anni, e l’agenzia scelta per un maxi impianto di Napoli diverso dal solito: quello della chiesa di Portosalvo. A sorpresa, infatti, la Curia avrebbe negato inizialmente il permesso per l’affissione dopo aver preso visione del materiale grafico.