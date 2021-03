I carabinieri della stazione di Posillipo hanno controllato in Via Minucio Felice 5 ragazzi, uno di loro minorenne. Proprio il più giovane, un 16enne di Miano, è stato trovato in possesso di un tirapugni. Il minore è stato affidato ai familiari e segnalato alla Procura Minorile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA