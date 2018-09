Posillipo, resta ai domiciliari il terapista degli orrori: foto pedopornografiche nel centro per l'autismo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Martedì 11 Settembre 2018, 07:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non ha convinto i giudici e ora la sua posizione potrebbe anche aggravarsi. Resta agli arresti domiciliari, ma le nuove indagini presentate in queste ore dalla Procura alla valutazione del Tribunale del Riesame tracciano un quadro sempre più nero sul suo conto. È il caso del terapista infantile E.G., da dieci anni in forza a un centro specializzato di Posillipo, lo scorso agosto finito agli arresti domiciliari con accuse da brivido. Ricordate la vicenda? Violenza sessuale, possesso di foto a sfondo pedopornografico, dopo la denuncia di una madre in grado di interpretare il disagio della figlia autistica al termine delle sedute di terapia. Oggi, a distanza di un mese dagli arresti, il quadro è diventato più chiaro, a partire da un dato procedurale. Ieri mattina i giudici del Tribunale del Riesame hanno confermato gli arresti domiciliari per E.G., respingendo la richiesta di revoca della misura cautelare. Nei suoi confronti, dunque, pesano altre denunce. Nelle ultime settimane, sono stati gli uomini della Mobile ad acquisire agli atti la testimonianza di altre tre donne, tutte madri di bimbe che erano state in terapia con E.G. Stando a quanto emerso finora, le donne avevano segnalato alla direzione del centro clinico alcune anomalie riscontrate nell'atteggiamento delle figlie. E non è tutto.