Schiaffi, insulti e per finire due testate al volto della fidanzata. È solo l'ultimo episodio che si iscrive nella triste e nera epica degli uomini che odiano le donne. La furia dell'aggressore non si è placata nemmeno dinanzi ad una pattuglia dei carabinieri: dinanzi ai militari il 43enne napoletano Ciro Napolitano ha dato sfogo ad un nuovo sbocco di violenza, colpendola al viso con un casco da motociclista. L'uomo è stato arrestato ed ora si trova in carcere.

L'ALLARME

Domenica mattina, giorno di San Valentino. Napolitano si dà appuntamento con la compagna in via Posillipo. Manca poco a mezzogiorno quando tra i due scoppia un litigio. Al culmine di un forte battibecco l'uomo inizia ad inveire pesantemente contro la giovane e, dopo averla strattonata, la colpisce con uno schiaffo. La scena avviene in piena strada e sotto gli occhi di diversi testimoni, circostanza che alla fine si rivelerà una fortuna per la vittima; uno dei passanti fa la cosa più giusta: chiama la centrale operativa del 112 e segnala la baruffa che sta ormai degenerando in violenza. Il testimone riesce anche a segnalare ai militari del comando provinciale parte della targa della moto sulla quale poi i due sono ripartiti.



LA RICERCA

Immediatamente scattano le ricerche dei due. L'intuito investigativo del maresciallo che ha raccolto la telefonata che segnalava l'aggressione lo induce a non sottovalutare l'episodio. Ma il testimone ha raccolto solo le prime lettere e numeri della targa di quello scooter. I carabinieri non si danno per vinti, e a questo punto decidono di inserire i dati - seppur parziali - di quel targhino all'interno del sistema che governa la rete dei lettori di tutte le targhe in città grazie agli impianti di videosorveglianza. Mossa che si rivelerà decisiva, di lì a poco. Passa poco meno di mezz'ora ed ecco l'alert del computer che dà un'indicazione precisa sul transito del motoveicolo lungo una strada di Bagnoli. In zona arrivano due gazzelle del Nucleo Radiomobile e i militari individuano la coppia che - ancora una volta in strada - sta violentemente litigando.

LE MANETTE

Ma neppure l'arrivo dei carabinieri indurrà a più miti consigli il 43enne. Anziché calmarsi, dinanzi alle divise Napolitano fa esplodere per la seconda volta la sua folle rabbia colpendo la povera ragazza in pieno viso per ben due volte mentre ancora indossa il casco da centauro. La vittima fa qualche passo indietro prima di crollare a terra. A quel punto scattano le manette ai polsi del violento. Ciro Napolitano viene arrestato con l'accusa di lesioni aggravate. Ieri l'arresto è stato convalidato dal giudice, in Tribunale: e per il 43enne è scattata una condanna ad un anno e cinque mesi di reclusione. Resta in carcere.



L'EMERGENZA

Quello descritto non è il primo e purtroppo non sarà nemmeno l'ultimo episodio che rientra nella casistica della cosiddetta «violenza di genere». Un fenomeno sul quale le forze dell'ordine non abbassano la guardia. Tornando ai carabinieri, a Napoli - presso la stazione dell'Arma di Capodimonte in viale Colli Aminei 46 - dal 2016 esiste «La stanza tutta per sé»: un locale dedicato alla ricezione di denunce presentate da donne vittime di reati di genere e all'ascolto in un ambiente che possa farle sentire più a loro agio. L'aula, la prima in tutta la Provincia di Napoli, è a disposizione di ogni Comando dei Carabinieri.

Anche la Procura della Repubblica ha già da tempo dedicato una delle proprie sezioni alle cosiddette «Fasce deboli», guidata dal procuratore aggiunto Raffaello Falcone, che coordina un agguerrito gruppo di magistrati inquirenti.



