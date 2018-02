Sale sul ponte e minaccia il suicidio a Posillipo: giovane donna salvata dal 118

Domenica 11 Febbraio 2018, 18:09 - Ultimo aggiornamento: 11-02-2018 18:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Aveva scavalcato la ringhiera di un ponte e guardava giù, in direzione del vuoto e dei 30 metri che distanziavano il cavalcavia dalla strada al di sotto, nel quartiere Posillipo. L'episodio risale a ieri sera ed è stato segnalato nella pagina facebook «Nessuno tocchi Ippocrate», dove medici e infermieri raccontano le loro esperienze realtive anche alla buona sanità.I passanti vedendo la donna a un passo dal suicidio, hanno allertato i sanitari del 118 giunti, in cinque minuti, con l’ambulanza della postazione San Paolo. Il personale dell’ambulanza, insieme ad alcune persone che avevano tentato di avvicinare la donna, sono riusciti a farla rientrare all’interno della ringhiera e, dopo averla rassicurata, l’hanno convinta a sedersi al tavolino di un bar adiacente. La donna voleva a tutti i costi scappare via e, sopratutto, non voleva essere identificata sebbene l’equipaggio del 118 coadiuvato dalla Polizia di Stato, sia riuscito a calmarla. Dopo un lungo colloquio rassicurante, la giovane donna è stata convinta a salire in ambulanza per i rilievi diagnostici e per proseguire l’opera di conforto psicologico, durato ancora per 30 minuti.Nel frattempo, la Centrale Operativa del 118 è riuscita a reperire il numero di telefono del marito e le generalità della donna che, una volta trasportata all’ospedale San Giovanni Bosco, è stata raggiunta dal marito. La paziente è stata sottoposta alle cure del caso e agli esami per rilevare la necessità di un eventuale trattamento sanitario obbligatorio all'interno del presidio.