Posillipo, incidente choc con l'auto: «Ho perso il controllo, poi il volo»

Domenica 24 Giugno 2018, 23:30 - Ultimo aggiornamento: 24-06-2018 23:31

Di certezze, almeno fino a questo momento, ce ne sono solo due. Gli attimi di terrore scanditi dall’incidente stradale accaduto all’alba di sabato in via Posillipo riportano a due soli elementi chiari: il primo è l’impressionante salto nel vuoto, giù per 21 metri, dell’auto Dacia sulla quale viaggiavano quattro giovani; il secondo è che per una serie di fortuite circostanze (la caduta in «assetto» orizzontale del veicolo e i rami di alcuni alberi che ne hanno attutito lo schianto finale) quella che poteva trasformarsi in una tragedia si è ridotta a un dramma. Ma sono ancora molti gli aspetti dell’incidente che la Procura di Napoli vuole chiarire.Gli agenti della sezione infortunistica della Municipale coordinati dal capitano Antonio Muriano - cui il pm ha delegato le indagini - hanno già inviato una dettagliata informativa agli inquirenti. Analogo dossier hanno stilato anche gli esperti dei vigili del fuoco, intervenuti sul posto. In quel rapporto si legge che l’auto era guidata da uno dei ragazzi della comitiva, il 20enne Stefano Scarciello; il quale, ascoltato poche ore dopo il fatto, avrebbe dichiarato di aver improvvisamente perso il controllo del veicolo, che peraltro procedeva in salita, e che qualcosa (un inatteso malfunzionamento meccanico? Le gomme lisce?) avrebbe contribuito in maniera decisiva all’incredibile fuoristrada. Poi c’è la velocità: aspetto sul quale continuano gli accertamenti della polizia municipale.