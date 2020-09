Napoli: lavori alle fogne, per un giorno niente acqua in via Posillipo

Abc informa che per consentire un intervento di riparazione delle fogne lungo via Posillipo dovrà effettuare una serie di manovre sulla rete idrica primaria che determinerrano la sospensione dell’erogazione idrica dalle 10 alle ore 19 di lunedì 21 settembre alle utenze esistenti lungo via Posillipo nel tratto compreso tra largo Sermoneta e piazza San Luigi (comprese le utenze esistenti nelle traverse confluenti).

Le manovre connesse alla chiusura e alla riapertura delle condotte potrebbero determinare, anche nelle aree limitrofe a quelle direttamente interessate dalle lavorazioni, fenomeni di torbiditá; basterá far scorrere per qualche minuto l’acqua per riottenere le originarie condizioni di limpidezza.



