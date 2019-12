Un enorme cedro libanese è caduto a causa del vento in via Posillipo spaccando a metà la strada.



Secondo le prime notizie l'enorme albero, alto più di 25 metri, colpito dal vento è venuto giù dividendo a metà via Posillipo, schiacciando completamente un'auto parcheggiata, per fortuna vuota, mentre con la chioma ha invado un giardino dall'altro lato della strada.

Sul posto sono intervenute subito le forze dell'ordine e i vigili del fuoco. Sotto accusa, per la mancata potatura e cura, i proprietari del giardino in cui c'era l'albero e in cui c'è un secondo cedro libanese delle stesse dimensioni.

