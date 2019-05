Napoli: vetro, alluminio e plastica nel mare di Riva Fiorita

Sabato 25 Maggio 2019, 15:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Questa mattina alle 9.30 il Comune di Napoli in collaborazione con gruppo sommozzatori dei Carabinieri , gruppo sommozzatori Sant'Erasmo e Fondalicampania hanno effettuato la pulizia dei fondali di Riva Fiorita a Posillipo. L’operazione durata circa tre ore ha messo alla luce un quadro sconfortante: raccolti diversi chili di vetro, alluminio e bottiglie di plastica.Il presidente della commissione Mare del Comune di Napoli professore Francesco Vernetti ha preso parte all’iniziativa immergendosi con i volontari: «Grande risultato, il Comune di Napoli con il contributo della delegata al mare Daniela Villani, è impegnato già da diversi anni per il rilancio del settore marino e costiero della città. Ringraziamo i Carabinieri, la ditta Asia che ha messo a disposizione i mezzi per la raccolta dei rifiuti rinvenuti e le associazioni di volontari che hanno sostenuto l’iniziativa. Lancio un appello ai cittadini, affinché abbiano maggiore rispetto per l’ambiente, è giusto festeggiare e divertirsi ma bisogna stare attenti a lasciare l’ambiente pulito»”.L’iniziativa è parte di un percorso teso alla valorizzazione del territorio Marino e costiero, la strada è ancora lunga ma negli ultimi anni sta maturando buoni risultati, anche in virtù della continua sinergia operativa fra le varie forze del territorio.