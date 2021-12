Napoli positiva in 43 fotografie, il calendario inviato al sindaco

Le immagini sono potenti, raccontano la bellezza della città: Napoli positiva, da calendario 2022. Ma quelle foto sono accompagnate da una lettera indirizzata al sindaco Gaetano Manfredi in vista dell'anno che verrà. Perché si impegni a «contrastare l’arroganza di chi, da decenni, utilizza in comodato d’uso spazi e beni comuni per profitto personale». Il progetto dell'associazione No Comment prevede, infatti, un monitoraggio dei luoghi attraverso la documentazione fotografica che consente di mostrare luci e ombre.

«Durante i nostri approfondimenti di studio, delle aree urbane di sofferenza sociale, abbiamo preso atto che l’imbarbarimento della civile convivenza si è sviluppato soprattutto per la mancanza di una manutenzione ordinaria della vivibilità e del decoro urbano», l'analisi di due attivisti, Antonio Alfano e Antonietta Tondi. Poi i 43 scatti, che è possibile scaricare gratuitamente sul sito web della onlus. Sono gli stessi inviati a Manfredi in pdf. Napoli vista da prospettive diverse: la facciata del Duomo, con il Centro direzionale sullo sfondo, il Maschio Angioino inquadrato dal porto, la neve in via Caracciolo, porta San Gennaro e le statuine del presepe dei fratelli Scuotto, la pizzeria dell'impossibile, il metrò dell'arte, i set cinematografici tra i vicoli. E ancora: il miracolo di San Gennaro, il cielo arancione di piazza Dante al tramonto, il cimitero delle fontanelle e i murales a CapoNapoli. Da stampare e rivedere, per sentirsi parte e proteggere di più, in prima persona, questa città da cartolina (e non carta sporca). Unica.