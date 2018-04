Napoli, il pm chiede sette arresti: il pm sbaglia e ne ordina dieci

Mercoledì 18 Aprile 2018, 18:37 - Ultimo aggiornamento: 18-04-2018 18:37

Il pm chiede la misura ai domiciliari per sette indagati ma il gip ordina gli arresti per 10, tre in più: ovvero anche nei confronti di coloro per il quali la procura non aveva avanzato alcuna richiesta di provvedimento restrittivo. È accaduto a Napoli nell'ambito di un processo contro i cosiddetti «furbetti del cartellino» nel comune di Pozzuoli. All'errore del giudice è stato posto riparo in tempi abbastanza stretti: appena è stata riscontrata l'anomalia, il magistrato di turno ha provveduto a revocare la misura cautelare e i tre indagati che non dovevano essere arrestati, sono stati rimessi in libertà una dozzina di ore dopo l'esecuzione del provvedimento. La vicenda si è appresa da diverse fonti a Palazzo di Giustizia.Il dirigente dell'ufficio gip del Tribunale di Napoli, Giovanna Ceppaluni, nel confermare la notizia sull'errore compiuto dal collega ha sottolineato che i sistemi di controllo hanno funzionato e, appena segnalata l'anomalia, l'ufficio si è subito attivato per correre ai ripari. Il caso è stato in questi giorni all'esame del presidente del Tribunale di Napoli Ettore Ferrara - informato dal capo dei gip Ceppaluni - e del procuratore Giovanni Melillo, che a quanto si apprende adotteranno iniziative perché casi simili non si ripetano. La misura cautelare era stata disposta dal gip nei confronti di tutti i dieci indagati i cui nominativi erano riportati nella prima pagina della richiesta di misura cautelare avanzata dal pubblico ministero.