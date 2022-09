I carabinieri della tenenza di Quarto Flegreo hanno fermato Ciro Scognamiglio, 44 anni. L'uomo è stato sorpreso in viale dell’Europa Unita a Pozzuoli alla guida di un’auto rubata il 13 settembre scorso a Fuorigrotta.

Nel veicolo sono stati trovati anche attrezzi per lo scasso. Scognamiglio, accusato di ricettazione, è stato portato in carcere in attesa dell'udienza di convalida.