Pozzuoli, denuncia un furto e viene aggredito: arrestato il ladro

A Pozzuoli in via Montenuovo Licola Patria, il titolare del complesso turistico “Damiani” ha notato un uomo che stava caricando su un furgone alcune parti di celle frigorifere. L’intruso proveniva dalla sua struttura e quando gli ha urlato di fermarsi è riuscito a chiamare i carabinieri prima che fosse aggredito da quella stessa persona.

APPROFONDIMENTI L'AGGRESSIONE Accoltellata per un posto auto, il video che racconta la violenza IL CARCERE Poggioreale, detenuto di 250 kg in cella e Ciambriello tuona:... I CONTROLLI Alto impatto nel centro storico di Napoli, denunciato 27enne gambiano...

Le forze dell'ordine della locale stazione hanno provveduto a bloccare il ladro. Si tratta di Luigi Rendente, 56enne del posto già noto alle forze dell’ordine, al momento è in attesa di giudizio e risponderà dei reati di rapina impropria, lesioni personali e violazione di domicilio.