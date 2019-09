Sabato 28 Settembre 2019, 19:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA

C'é speranza per il futuro. Non è solo Greta esempio per ragazzi e adulti, ma ci sono tanti giovani e giovanissimi che devono essere imitati per loro buone azioni. A Pozzuoli, questo pomeriggio, sul lungomare affollato, quattro ragazzi Denise, Cristian, Francesca e Salvatore, tre minorenni e un maggiorenne, hanno trovato un portafoglio, pieno di carte di credito e denaro. Come giovani Sherlock Holmes hanno preso i pochi dati nel portafoglio e hanno iniziato la ricerca del proprietario. Un giro di telefonate fatte da Cristian, mentre Denise rintracciava sui social il proprietario, e in dieci minuti sono arrivati alla sbadata persona che ha perso sul corso Umberto di Pozzuoli il Borsellino. Dopo averlo trovato lo hanno invitato al Neos bar e gli hanno riconsegnato il portafoglio. Non hanno voluto nulla, neanche un gelato, a loro è bastato un grazie detto di cuore. C'é molto da imparare dalle nuove generazioni, per fortuna c'é ancora speranza.