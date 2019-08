A casa una serra con impianto di areazione e lampade a led per coltivare cannabis: denunciato

Sabato 24 Agosto 2019, 10:56

Denunciato dai carabinieri della sezione operativa di Pozzuoli un incensurato 27enne del posto per produzione e detenzione di sostanze stupefacenti. I militari hanno intercettato il giovane mentre era in auto. Tradito dall'agitazione, il 27enne è stato perquisito. Addosso aveva una stecca di hashish del peso di 1,45 grammi e nel bagagliaio una tanica di fertilizzante naturale specifico per la coltivazione della cannabis.La perquisizione è stata così estesa anche all'abitazione. In una delle stanze era stata allestita una vera e propria serra, con impianto di areazione e lampade a led per la coltivazione. Al suo interno i carabinieri hanno rinvenuto e poi sequestrato 3 piante di cannabis dell'altezza variabile tra i 75 e i 125 centimetri e altri tre flaconi di concime liquido.