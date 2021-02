Pozzuoli, uomo di 36 anni si lancia dal cavalcavia: è in prognosi riservata

Sono ritenute gravi le condizioni di un uomo di 36 anni che nella tarda mattinata di oggi si è gettato dal cavalcavia della Variante Anas nei pressi dell'uscita Monterusciello Sud, direzione Napoli, a Pozzuoli, L'uomo residente nel megaquartiere del postbradisismo flegreo è, al momento, ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Santa Maria delle Grazie di località di La Schiana a Pozzuoli. Nel tragico volo ha riportato fratture agli arti ed una emorragia interna. Al gesto hanno assistito diversi automobilisti, impotenti, in transito sulla superstrada. Il corpo del 36enne è finito sul selciato dopo un volo di oltre 10 metri ai bordi della carreggiata destra ed è stato immediatamente soccorso da alcuni automobilisti. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che dopo i primi soccorsi, l'uomo non avrebbe perso conoscenza secondo le testimonianze raccolte, è stato trasferito al Pronto Soccorso del nosocomio flegreo.

