Pozzuoli, rete di telecamere a circuito chiuso nella casa del sorvegliato speciale

Gli agenti del Commissariato di Pozzuoli hanno effettuato un controllo in via Pier Paolo Pasolini (Monterusciello) presso l’abitazione di un uomo sottoposto alla sorveglianza speciale e alla misura dell’avviso orale aggravato dal divieto di possedere o utilizzare apparati di comunicazione radiotrasmittente.

Un volta all'interno dell'appartamento i poliziotti hanno accertato la presenza di un sistema di videosorveglianza a circuito chiuso con due microcamere che riprendevano sia la pubblica via che le vie di accesso alle unità abitative. F.A, 55enne napoletano, è stato denunciato per aver violato la misura cui è sottoposto e per trattamento illecito di dati, mentre le apparecchiature elettroniche sono state sequestrate.