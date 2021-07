Via Solfatara chiusa per lavori, ecco i percorsi alternativi tra Napoli e Pozzuoli

Per i lavori di ripavimentazione via Solfatara, l'asse principale di collegamento tra Pozzuoli ed i quartieri occidentali di Napoli, verrà chiusa a partire da domani e fino al 14 luglio. L'interdizione riguarda il transito veicolare in entrambi i sensi di marcia nel segmento viario tra l'incrocio di via Oriani e via Rosini (altezza civico 4 di via Solfatara). Derogano dal divieto i veicoli dei soli residenti, diretti o provenienti dalle proprie abitazioni, per i quali resterà, comunque, vigente, come per tutti gli automobilisti, il divieto di sosta nel tratto stradale interessato dai lavori.

Le deviazioni, indicate sul posto, prevedono che le vetture provenienti da Napoli e dirette a Pozzuoli centro ed Arco Felice saranno obbligate a proseguire sulla variante Solfatara, mentre i veicoli leggeri provenienti da via Terracciano e piazza Capomazza potranno utilizzare quale percorso alternativo via Giacinto Diano e proseguire per piazza e via Oriani fino al rientro in via Solfatara. Il traffico pesante, invece, sia in direzione Napoli che Pozzuoli, Arco Felice sarà obbligato ad utilizzare la tangenziale tra Agnano ed Arco Felice e viceversa oppure ad utilizzare la variante Solfatara.