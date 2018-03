Sabato 31 Marzo 2018, 14:06 - Ultimo aggiornamento: 31-03-2018 14:06

Pranzo di solidarietà in occasione delle festività pasquali per i senza tetto e gli indigenti della città. L’evento si è tenuto questa mattina alla Mostra d’Oltremare a Fuorigrotta ed è stato organizzato dall’assessorato al Welfare in collaborazione con l’ente fieristico flegreo che ha messo a disposizione i propri spazi per i mille ospiti che hanno preso parte all’iniziativa.«Questa non è la prima iniziativa che mettiamo in campo per la solidarietà» commenta l’assessore al Welfare Roberta Gaeta. «Dopo il pranzo di Natale vogliamo far diventare anche quello di Pasqua un appuntamento fisso della nostra città. Abbiamo messo in campo tutte le nostre idee e le nostre forze per venire incontro ai cittadini meno fortunati».Una giornata all’insegna dell’accoglienza e della solidarietà quindi che dimostra ancora una volta, il grande cuore e la disponibilità degli enti cittadini e del personale che ha contribuito a realizzare l’evento.«C’è stata una grande sinergia tra noi ed il Comune» afferma il presidente della Mostra D’Oltremare Donatella Chiodo «e siamo sicuri che questa continuerà nel tempo. I nostri spazi saranno sempre a disposizione di azioni concrete come questa».Anche il primo cittadino Luigi de Magistris, intervenuto durante il pranzo, ha ribadito l’impegno messo in campo dall’amministrazione. «Noi oggi saremo a Palazzo San Giacomo sino a tarda sera per vedere di far quadrare i conti. Nonostante tutto però cerchiamo di mettere a disposizione I pochi soldi che abbiamo proprio a favore di questa categoria di persone».