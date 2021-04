Napoli, i precari della manutenzione stradale chiedono stabilità

Oltre mille lavoratori della manutenzione stradale di Napoli e provincia in piazza, per chiedere la stabilizzazione, dopo una serie di contratti di 18 mesi. È questa la manifestazione che si è svolta a Napoli stamattina, con un presidio in piazza Dante e poi un trasferimento alla spicciolata, senza corteo, in piazza del Plebiscito, davanti alla prefettura.

APPROFONDIMENTI LA PROTESTA Napoli zona rossa, i pastorai di San Gregorio Armeno:... LA PROTESTA Napoli, la protesta dei precari della sanità: «Abbiamo... LA MANIFESTAZIONE Napoli, i disoccupati entrano nel Duomoincontro con...

«Sono i 1.260 lavoratori - spiega Enzo de Vincenzo, dell'esecutivo regionale campano Usb - di un progetto che è partito dall'esperienza dei disoccupati organizzati di Napoli che avevano fatto i corsi Bros. Al momento lavorano sulla manutenzione stradale con contratti di 18 mesi più altri 18, ma stanno cercando una stabilizzazione per non vivere più in precarietà. Oggi hanno ottenuto un incontro con i rappresentanti della prefettura di Napoli, della Città Metropolitana e della Regione per chiedere un miglioramento del loro contratto attuale e l'apertura di un tavolo concreto per la stabilizzazione nel nuovo Polo Ambientale della Regione Campania».

Nel Polo confluiscono una serie di partecipate della Regione e i lavoratori precari sperano che si possa aprire un'assunzione, mentre ora sono dipendenti di società provate che hanno vinto un bando della Regione Campania per la manutenzione stradale. «Hanno fatto corsi - spiega de Vincenzo - su ambiente, ecologie, strade e lavorano ora con soldi stanziati dalla Regione, quindi l'obiettivo è eliminare l'interlocutore privato e avere un percorso regionale».