Prefetto, in mare si è consumato il dramma di una giovane donna uccisa da una barca mentre era in canoa. Ogni settimana aumentano gli incidenti, come tutelare la nostra costa?

«La bellezza del golfo di Napoli attira turisti e diportisti di ogni genere, tanto che la Capitaneria di Porto di Napoli ha evidenziato un flusso di natanti rilevantissimo, secondo soltanto a quello di Hong Kong.

Ovviamente, in questo traffico occorre mettere in atto ogni tipo di vigilanza e tutti i possibili controlli affinché episodi gravissimi, come il recente incidente che ha visto il decesso di una giovane donna a bordo di un kayak, non accadano più. In proposito, desidero esprimere solidarietà e vicinanza alla famiglia della ricercatrice universitaria. Ho tenuto d’urgenza una riunione del comitato provinciale per l’ordine della sicurezza pubblica allo scopo di individuare le soluzioni migliori per assicurare un’estate sicura».

Quali sono gli esiti del Comitato?

«È stato individuato un dispositivo di sicurezza che vede la partecipazione a mare sia del Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza che, peraltro, già ordinariamente assicura un presidio h24 con le proprie unità navali, che della Capitaneria di Porto. Si tratta di un sistema complesso che vedrà la compartecipazione a mare delle forze che ho citato, il monitoraggio dal cielo con gli elicotteri della Guardia di Finanza, mentre a terra della Polizia di Stato, dei Carabinieri e della Guardia di Finanza per promuovere determinate iniziative in ordine ai controlli delle persone che sbarcano. Faremo più verifiche durante la navigazione, ma anche i controlli all’attracco».

Stesso problema per quanto riguarda le strade di Napoli, dove ci sono tanti episodi di insicurezza, specie nelle ore notturne: cosa fare per garantire un’estate sicura?

«Bisogna partire da un dato: gli indici di delittuosità sono pressoché stazionari e le tante iniziative messe in campo dalle forze di polizia e dalla polizia locale, coordinate dalla Prefettura, sono volte ad individuare i punti critici della città, laddove si sono ultimamente verificati determinati episodi deprecabili. I responsabili di determinate condotte illecite sono prontamente assicurati alla giustizia, dimostrando capacità di intervento notevole ed immediato».

Qual è la percezione di sicurezza a Napoli?

«Recentemente, sulla base dei dati Istat, un articolo di stampa ha riportato che nelle città italiane sono basse le percentuali delle persone che si sentono sicure a camminare da sole di notte nella propria città, ma Napoli, almeno da questo punto di vista, “appare più sicura” rispetto ad altre realtà. Ciò dimostra che il lavoro svolto è stato efficace.

Al riguardo, peraltro, Napoli è stata destinataria di finanziamenti corposi per l’installazione di ulteriori sistemi di videosorveglianza. Di tale continua attenzione ringrazio il Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi».

Piazza Dante, ogni notte la piazza viene usata come un ring per challenge e sfide su due ruote: come si può intervenire?

«Alcune piazze a Napoli sono state già destinatarie di mirati dispositivi di vigilanza e di sicurezza. Ovviamente, c’è ancora molto da fare, ma ho fiducia che l’attività delle forze di polizia, che già hanno promosso una serie mirate iniziative, stanno conseguendo notevoli risultati. Peraltro, nei fine settimana, la Polizia Municipale assicura un servizio di prevenzione in tutta la zona di Piazza Dante e soprattutto in via Portalba anche per contrastare la sosta selvaggia ed i parcheggiatori abusivi. Il servizio viene spesso assicurato con l’ausilio di carri gru per il prelievo delle auto in sosta e per il sequestro dei motoveicoli».

Tornando alle vie del mare, non è possibile organizzare una rete di dissuasori e di boe per impedire il percorso sotto costa?

Come riferisce la Capitaneria di Porto, le reti e le boe sono situate ove previsto dalle ordinanze balneari per delimitare le aree riservate ai bagnanti, ma occorre tenere conto che non è facile circoscrivere altre aree, come quelle sottoposte a regime di tutela della velocità, anche per motivi legati alla profondità dei fondali che spesso non ne consente il posizionamento».