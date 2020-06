Napoli, il prefetto Valentini in visita ai Comandi provinciali di Carabinieri e Finanza

Ultimo aggiornamento: 19:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Prefetto di Napoli,nella mattinata odierna si è recato in visita alNel corso dell'incontro con gli Ufficiali ed i Comandanti dei Reparti, sono state approfondite tematiche relative all'organizzazione ed alle specializzazioni caratteristiche dell'Arma dei Carabinieri.Il Prefetto ha manifestato il proprio sostegno al prezioso lavoro svolto dai militari dell'Arma sul territorio con professionalità e piena dedizione al servizio, preannunciando visite ai presìdi territoriali in occasione degli incontri già programmati nei comuni dell'area metropolitana.Nella stessa mattinata Valentini si è recato in visita istituzionale anche ali Napoli. Il prefetto è stata accolto, presso la caserma Toti, dal Comandante Provinciale, Generale di Brigata Gabriele Failla, e da una rappresentanza di Ufficiali, Ispettori e Finanzieri.Tra le tematiche affrontate, particolare attenzione è stata rivolta all’evoluzione dello scenario criminale e sulla definizione degli strumenti operativi tesi a prevenire le infiltrazioni delle organizzazioni criminali nell’economia, sia con riferimento al rischio di subentro nelle attività commerciali in crisi sia per il monitoraggio dei flussi di finanziamento pubblici previsti dai recenti decreti emergenziali.