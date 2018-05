Prefettura in tilt, ditte escluse dai lavori al San Paolo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 25 Maggio 2018, 08:52 - Ultimo aggiornamento: 25-05-2018 08:52

È un complicato intrigo di norme, decisioni e lavori quello che si sta intrecciando intorno alle Universiadi. Quello che è sicuro è nel gorgo burocratico-amministrativo vengono escluse dai lavori, a cominciare da quelli per cinque milioni destinati al San Paolo, una serie di aziende di costruttori che sono già sul piede di guerra. Perché gli appalti per gli impianti sportivi ormai sono licenziati quasi quotidianamente dal Comune (ieri sono stati approvati quelli da 900mila euro per il Virgiliano) e l'occasione dei restyling per le Universiadi diventa una chimera che sfugge sempre di più.La questione è scoppiata con i lavori per il San Paolo: cinque milioni per rifare pista di atletica e impianto di illuminazione. Il Comune vara la gara d'appalto che segue un iter molto semplificato: si promuove una manifestazione d'interesse delle ditte interessate a fare i lavori rispettando una serie di condizioni, economiche, tecniche e temporali, inserite nel bando. La stazione appaltante decide poi le 15 proposte che sembrano più interessanti invitando le aziende a formalizzare la loro offerta e tra questi si sorteggia chi vince l'appalto con il sistema dei «bigliettini».