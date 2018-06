Lunedì 4 Giugno 2018, 19:55 - Ultimo aggiornamento: 04-06-2018 20:36

Un giovane di 19 anni, Gennaro Matuozzo, di Pianura, pregiudicato, è stato accompagnato in fin di vita al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo con due ferite da coltello al torace. Il ragazzo ha riferito di essere stato rapinato in via Trencia da uno sconosciuto; a soccorrerlo un amico, che lo ha trovato a terra coperto di sangue.I sanitari - che lo hanno subito classificato con codice rosso - ne hanno subito disposto il trasferimento all'ospedale Cardarelli. Secondo i primi accertamenti il giovane è già noto alle forze dell'ordine per vicende di droga.