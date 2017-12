Sabato 23 Dicembre 2017, 19:16 - Ultimo aggiornamento: 23-12-2017 19:16

Un pregiudicato di 35 anni è stato ferito poco fa a Ponticelli tra via Cupa Vicinale Pepe e via Botteghelle, mentre era bordo della sua autovettura con la famiglia. L’uomo, che ha precedenti per reati contro il patrimonio, è stato trasportato nella clinica Villa Betania; i medici hanno riscontrato una ferita da arma da fuoco alla spalla e stanno valutando per l’intervento chirurgico; le sue condizioni non destano preoccupazione. Agli agenti della Polizia di Stato, che hanno avviato le indagini, avrebbe detto di essersi trovato sulla traiettoria di una pallottola vagante, senza essere in grado di fornire ulteriori dettagli. La sua versione resta al vaglio degli investigatori.