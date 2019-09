Giovedì 5 Settembre 2019, 21:35

Gli organi di un donatore salvano la vita a otto persone. Il prelievo multi organo, cuore, polmoni, fegato, reni e cornee, è stato eseguito nei giorni scorsi all'ospedale Del Mare. Ad operare diverse equipe provenienti da Padova, Salerno, Palermo. Il donatore aveva 40 anni quando è stato colpito da un'emorragia che ne ha determinato la morte cerebrale. Lui stesso, in vita, aveva espresso parere favorevole alla donazione di organi al momento del rinnovo della carta d'identità.I medici, coordinati dal dottore Pasquale De Rosa, anestesista-rianimatore nonché coordinatore dei prelievi di organi e tessuti, hanno lavorato duro per mantenere in vita gli organi. I polmoni hanno salvato la vita a due persone, il cuore ha salvato la vita a una persona, i reni hanno posto fine allo strazio della dialisi per due persone, le cornee, infine, hanno donato la vista ad altre due persone.