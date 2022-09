Galleria Borbonica e catacombe di San Gennaro nominate ai Remarkable venue Awards

Galleria Borbonica e, dopo le nomination e i riconoscimenti raccolti nelle scorse edizioni, le catacombe di San Gennaro sono tra le nomination italiane, divise in sette categorie, della sesta edizione dei Remarkable venue Awards il premio che ogni anno viene organizzato e assegnato da Tiqets per celebrare i musei e le attrazioni di Italia, Francia, Paesi Bassi, Regno Unito, Stati Uniti, Spagna e, per la prima volta, Germania, Portogallo e Emirati Arabi Uniti che hanno fornito ai visitatori le migliori esperienze. Tra i candidati internazionali figurano anche attrazioni conosciute in tutto il mondo come il MoMA, la Torre di Londra, il Burj Khalifa, la Sagrada Familia, il Keukenhof, l'Oceanário de Lisboa, l'Arco di Trionfo e il Castello di Neuschwanstein.

Ma anche, sempre per l'Italia, Duomo Di Milano, Collezione Peggy Guggenheim, Galleria dell'Accademia, Parco Giardino Sigurtà, Catacombe Di San Gennaro, Castel Sant'Angelo, Cappelle Medicee, Biblioteca Ambrosiana, Villa Necchi Campiglio, Palazzo Colonna, Villa Gregoriana, Parco Cavour, Italia In Miniatura, Museo e Cripta Dei Frati Cappuccini, Interpreti Veneziani - Chiesa Di San Vidal. Dopo il grande successo degli scorsi anni, per questa edizione sono quasi 200 i candidati che competono per aggiudicarsi il titolo in una delle categorie ormai “classiche”, premiate fin dalla prima edizione del riconoscimento: most remarkable venue, best museum, best attraction, best landmarks e best onsite experience. La selezione dei candidati in queste 5 categorie si è basata su oltre 1,1 milioni di recensioni lasciate dagli utenti sulla piattaforma Tiqets.com.