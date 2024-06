Napoli, prende a pugni l'ex compagna e la minaccia con delle forbici: arrestato 35enne

Prima l'ha presa a pugni e poi ha cominciato a minacciarla di morte con delle forbici. È ciò che è accaduto questa mattina in piazza Giovanni Leone a Napoli dove gli agenti dei commissariati Vicaria-Mercato e Decumani sono intervenuti arrestando un napoletano di 35 anni. La donna era visibilmente scossa e con il volto tumefatto.

I poliziotti, tempestivamente intervenuti, hanno bloccato l'uomo, che si era già reso responsabile in altre occasioni di comportamenti violenti nei confronti della sua ex.

L’indagato, identificato per un 35enne napoletano, con precedenti di polizia, è stato tratto in arresto per maltrattamenti in famiglia, minacce e lesioni personali aggravate nonché denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere.