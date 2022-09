Napoli, prende i soldi dalla cassa e la mamma lo fa arrestare

Largo Sermoneta, Napoli. Un giovane aveva prelevato i soldi dalla cassa in un negozio e poi minacciato i poliziotti che sono intervenuti per fermarlo. Ma li ha aggrediti e ha sferrato anche un calcio contro la portiera della volante: non senza difficoltà, è stato bloccato. Durante la perquisizione gli agenti lo hanno trovato in possesso di circa 150 euro e hanno accertato che il ragazzo, poco prima, li aveva prelevati dalla cassa dell’esercizio commerciale di proprietà della madre contro la volontà di lei, ed aveva iniziato a dare in escandescenze.

Il 23enne napoletano è stato arrestato per danneggiamento aggravato di beni della pubblica amministrazione, violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale.