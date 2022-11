Napoli, presa pusher in gonnella: nella borsetta oltre 500 euro

Una donna 32enne, napoletana del rione Traiano, è stata sorpresa in via Jannelli mentre cedeva 2,15 grammi di cocaina a un cliente in cambio di 100 euro. Nella sua borsa, i carabinieri hanno trovato altri 435 euro ritenuti verosimilmente provento illecito. La 32enne è ora ai domiciliari, in attesa di giudizio.