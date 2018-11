Martedì 27 Novembre 2018, 17:31 - Ultimo aggiornamento: 27-11-2018 18:50

Manca ormai quasi un mese a Natale e fervono già i preparativi per uno dei momenti più amati dell’anno: non fanno eccezione le città italiane, che tra decorazioni e luci iniziano a popolarsi di viaggiatori desiderosi di immergersi nello spirito natalizio esplorando le tradizioni locali, grazie ai numerosi mercatini tipici, presepi artigianali e iniziative che animano lo Stivale. Per ispirare gli italiani alla ricerca della meta ideale per il prossimo viaggio a tema natalizio la piattaforma di ricerca di voli e hotel momondo.it ha analizzato i propri dati, stilando la classifica delle 5 destinazioni più gettonate tra i turisti del Bel Paese.Il presepe batte i mercatini: per vivere l’atmosfera natalizia gli italiani scelgono Napoli. Mercatini natalizi e presepe sono due tradizioni secolari che risalgono addirittura al Medioevo, tra le assolute protagoniste anche in Italia di questo periodo dell’anno: i primi – probabilmente nati a Dresda – si sono diffusi soprattutto in Germania e in Austria e nello Stivale trovano radici particolarmente forti nella parte settentrionale della penisola; il secondo, ha origine tricolore e trova nell’arte presepiale napoletana una delle sue massime e più note espressioni.Sebbene i dati mostrino una top 5 dominata per lo più da destinazioni del Trentino Alto Adige – ben tre, ovvero Bolzano, Merano e Trento – è Napoli a conquistare quest’anno lo scettro di destinazione preferita dagli italiani per una vacanza in tema natalizio vincendo questa speciale sfida tra tradizioni. Fa capolino nella classifica, guadagnando ben il secondo gradino del podio, anche Verona, meta abitualmente non associata in particolare alle tradizioni natalizie, ma in realtà ricca di iniziative a tema per gli appassionati.Costi di un break a tema natalizio: Bolzano per una vacanza senza badare a spese, Napoli per chi vuole risparmiareLa città partenopea, non è solo la più popolare per i break in Italia a tema natalizio di quest’anno, ma è anche la più economica di questa speciale top 5, con una media di 74 € a notte. Le mete del Trentino Alto Adige, invece, sono decisamente le più costose: su tutte Bolzano e Merano, dove una notte di soggiorno costa più del doppio rispetto a Napoli (rispettivamente 158 € e 155 €). Per chi vuole concedersi comunque l’esperienza dei tradizionali mercatini in Trentino Alto Adige ma con un occhio al portafoglio conviene scegliere Trento, dove le tariffe sono più basse di circa il 50% (101 € a notte).