Il presidente di Confindustria Boccia nello stabilimento Atitech

Venerdì 19 Aprile 2019, 12:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Visita privata del presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, allo stabilimento Atitech, prima industria della città - è scritto in una nota - per numero di dipendenti (oltre 650 unità lavorative comprese quelle indirette) e fatturato (70 milioni di euro nel 2019). «È una realtà di grande spessore, un'azienda italiana e del Mezzogiorno protagonista a livello internazionale - commenta Vincenzo Boccia - Atitech è l'esempio di come il connubio tra innovazione tecnologica e buone idee possa garantire successo sul mercato. Nel corso della visita allo stabilimento e agli uffici, ho visto all'opera personale di assoluta qualità che, anche di sera e in un giorno pre-festivo, lavora con spirito di squadra e abnegazione. C'è un forte legame tra Atitech e Confindustria: entrambe mettono al centro del proprio operato il lavoro sul campo e l'occupazione. E i risultati danno ragione a questa filosofia».Duecentosessanta aerei manutenuti in un anno - 210 per manutenzione pesante e 60 per manutenzione leggera -, cinque hangar, più un sesto dedicato esclusivamente alla verniciatura, circa 1.000 check effettuati nelle facility presso lo scalo aeroportuale di Capodichino. Sono i numeri dell'azienda di Gianni Lettieri, «sempre più proiettata verso i mercati internazionali attraverso la fornitura di servizi di alta qualità a prezzi competitivi», è scritto in un comunicato. Atitech «ha rapidamente aumentato il portafoglio clienti negli ultimi anni, proponendo i propri servizi - dalla manutenzione per aerolinee italiane e straniere alla verniciatura, dalle ispezioni ad alto contenuto di tecnologia al supporto logistico - alla maggior parte di vettori presenti nell'Emea (Europe - Middle East - Africa)». Attualmente l'azienda ha in linea di lavorazione contemporaneamente 20 aerei che rappresentano compagnie di 11 paesi tra Europa, Middle East e usa - tra le più importanti figurano Alitalia, Airfrance, Ryanair, Euroatlantic, Blupanorama, Mistral - e ha sottoscritto un contratto pluriennale in esclusiva per la gestione della flotta Airbus A 319 dello Stato italiano e la flotta ATR della Guardia di Finanza.