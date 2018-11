Napoli, arrestato studente di 17 anni: spaccio davanti le scuole del Vomero

Giovedì 22 Novembre 2018, 11:10 - Ultimo aggiornamento: 22-11-2018 11:34

I carabinieri dopo indagini coordinate dalla Procura per i Minori hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale per i Minorenni di Napoli a carico di un 17enne accusato di spaccio di droga. Le indagini dei militari hanno preso il via a seguito di un controllo operato a carico del minore poco prima che si recasse a scuola. Nella sua disponibilità era stato trovato un ingente quantitativo di droga (30 grammi circa tra hashish e marijuana), un bilancino di precisione e numerosi involucri per il confezionamento in dosi. Successivi approfondimenti hanno permesso di ricostruire che da oltre un anno aveva avviato una intensa attività di spaccio e, quindi, come il 17enne fosse dedito allo spaccio nei pressi di alcune scuole superiori nonché in alcune della principali piazze del quartiere Vomero. Il provvedimento è stato notificato dai militari dell'Arma e il minore è stato conseguentemente portato in comunità a disposizione dell'autorità giudiziaria.