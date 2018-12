Napoli, primo bilancio della notte di San Silvestro: due feriti gravi

Martedì 1 Gennaio 2019, 02:55

Allo scoccare della mezzanotte insieme ai festeggiamenti si sono registrati anche i primi ferimenti da fuochi d'artificio. Si tratta di un 41enne e di un 34 enne, entrambi napoletani e assistiti all'ospedale San Paolo che si aggiungono al minorenne che, oggi pomeriggio, ha perso due dita per lo scoppio di un petardo su via San Bartolomeo, in zona Porto.Nel primo caso, il 41enne di Fuorigrotta, stava accendendo un petardo che gli è esploso in mano tranciandogli tre dita mentre il 34enne, sempre durante l'accensione di un petardo, ha riportato lacerazioni e ustioni sul volto. Le due vittime sono ricoverate nel reparto di chirurgia del nosocomio di Fuorigrotta.