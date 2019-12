È Diego il primo bimbo nato a Napoli negli anni Venti

Si chiama Diego il primo bimbo nato a Napoli negli anni ’20. Di certo non un nome a caso, ma accuratamente scelto da mamma Marika Clemente e da papà Fabio Di Lorenzo, tifosissimo della squadra della città, in onore dell’adoratissimo dio del calcio che nel secolo scorso vestì la maglia azzurra regalando il sogno scudetto ai napoletani.

L’ultima spinta qualche secondo prima della mezzanotte, e alle 00,00 del 1 gennaio 2020, nel reparto di ostetricia del Buon Consiglio Fatebenefratelli, diretto dal prof Pietro Iacobelli, il pianto di Diego e il sorriso di tutta la famiglia Di Lorenzo che ha trascorso un Capodanno diverso dal solito, ma certamente pieno di gioia per iniziare il nuovo anno al meglio fra gli affetti familiari. «Sarai la parte migliore di noi», sono state le prime parole di mamma Marika tenedo fra le braccia il piccolo Diego.

«È stato un momento emozionante, è questa la cosa fantastica del mio lavoro», ha dichiarato la dottoressa Alessandra Battagliese, che insieme al dottore Alfredo Erman e all’ostetrica Francesca Pascucci, ha assistito il parto. «Un onore far nascere il primo bimbo del decennio. Magari visto da fuori trascorrere il Capodanno a lavoro, in ospedale, non è il massimo. Ma non c’è niente di più meraviglioso che contribuire alla nascita di una nuova vita», hanno continuato i medici.

Il piccolo Diego pesa 2,900 Kg e dopo pochi minuti dalla nascita ha ricevuto la benedizione del priore dell’ospedale, Fra Luigi Gagliardotto, regalando la prima gioia del nuovo anno. Una cicogna puntuale fra i fuochi d'artificio del cielo di Napoli.

