Raccoglie un petardo da terra e perde due dita: ha 51 anni il primo ferito per i botti a Napoli

Mercoledì 26 Dicembre 2018, 14:20

Il primo ferito per i botti di Capodanno è un 51enne napoletano, A. P., soccorso dal 118 nei pressi della stazione Cumana di Agnano. L'incidente è avvenuto poco prima delle 12.30 quando l'uomo ha raccolto un petardo dalla strada, come ha raccontato ai sanitari che l'hanno soccorso intervenendo con l'ambulanza della postazione Pianura.Il fuoco d'artificio è esploso al primo contatto con la mano del 51enne che ha riportato danni gravi a due dita ed è stato trasferito urgentemente al pronto soccorso dell'ospedale Vecchio Pellegrini. È stata necessaria l'amputazione del pollice della mano destra ed un altro dito, sempre della stessa mano, é stato compromesso gravemente per cui la prognosi della vittima è ancora in stato di valutazione.Da qualche giorno è partita la campagna di sensibilizzazione dell'associazione “Nessuno Tocchi Ippocrate” dal titolo “Vi invitiamo a spegnere i fuochi e accendere il cervello”, un modo per dire no ai botti illegali e utilizzati senza norme di sicurezza.