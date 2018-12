Napoli, è un 13enne il primo ferito di San Silvestro: ha perso due dita

Lunedì 31 Dicembre 2018, 20:34 - Ultimo aggiornamento: 31-12-2018 20:57

Il primo ferito grave dell'ultimo dell'anno è un 13enne, soccorso per lo scoppio di un petardo. Il ragazzino ha riportato numerose lacerazioni alle gambe e la compromissione delle dita della mano destra.Per il momento, le falangi saltate totalmente sono due e le altre sono in corso di valutazione clinica da parte dei medici dell'ospedale Vecchio Pellegrini dove il minore è giunto poco dopo le 19.L'episodio non è ancora chiaro e la vittima che si trovava su via San Bartolomeo, una delle strade che sbocca su via Agostino Depretis, potrebbe essersi trovata molto vicino allo scoppio del fuoco artificiale e non averlo acceso in prima persona. Il 13enne è ora in sala operatoria.